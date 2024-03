Schweiz: Polizei nimmt Rechtsextremisten Sellner fest

Die Polizei in der Schweiz hat ein Treffen von Rechtsextremisten aufgelöst. Der Österreicher Martin Sellner, ein führender Kopf der rechtsextremen "Identitären Bewegung" im deutschsprachigen Raum, wurde nach eigenen Angaben vorübergehend festgenommen.

Die Polizei im Kanton Aargau teilte mit, man habe die Organisatoren aufgefordert, die Veranstaltung nahe der Grenze zu Deutschland zu beenden, was diese jedoch nicht befolgt hätten.

Sellner: Auf Polizeiwache gebracht

Die Veranstaltung fand im Dorf Tegerfelden rund 40 Kilometer nordwestlich von Zürich statt. Sellner sagte in einem auf der Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlichten Video, er sei von der lokalen Gruppierung "Junge Tat" eingeladen worden, um über "Remigration" zu sprechen.

Sellner sagte, dass wenige Minuten, nachdem er auf der Veranstaltung am Samstag zu sprechen begonnen habe, der Strom abgestellt und er auf eine Polizeiwache gebracht worden sei. Dann wurde ihm seiner Darstellung nach mitgeteilt, dass er aus dem Kanton verwiesen und nach Zürich eskortiert werde.

AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmer sollen bei einem Treffen über die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland gesprochen haben, so das Recherchenetzwerk Correctiv.

Polizei erhielt Hinweise auf das Treffen

Die Polizei erklärte, sie sei aufgrund von Hinweisen auf das Treffen aufmerksam geworden. In Tegerfelden fanden die Beamten rund 100 Personen am Veranstaltungsort vor. Die Vermieterin habe, nachdem sie vom Thema des angemeldeten Treffens erfahren hatte, den Vertrag mit den Veranstaltern gekündigt.

Die Berichte über die Zusammenkunft in Potsdam führten zu Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus in ganz Deutschland. An ihnen nahmen hunderttausende Menschen teil.