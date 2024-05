Streit um Krah: Brüsseler AfD stellt sich gegen Parteivorstand

Die AFD-Delegation der ID im Europaparlament will Maximilian Krah ausschließen.

In einer Mail an den AfD-Bundesvorstand, die ZDFheute vorliegt, schreibt die Leiterin der AfD-Delegation im EU-Parlament, Christine Anderson, dass man sich nach langen Gesprächen zu dem Schritt entschieden habe. "Aus diesem Grund teile ich Ihnen mit, dass die Delegation der AfD heute mehrheitlich beschlossen hat, einen Antrag an die ID-Fraktion zu stellen, um Dr. Krah aus der Fraktion auszuschließen."