Spitzenkandidat: Maximilian Krah verlässt AfD-Bundesvorstand

Nach Bekanntwerden dieser Äußerung kündigten die französischen Rechtspopulisten um Marine Le Pen , der Rassemblement National, an, die gemeinsame Fraktionsgemeinschaft mit der AfD im EU-Parlament aufzukündigen. Le Pen war bereits in den vergangenen Monaten öffentlich auf Distanz zur AfD gegangen, nachdem das Recherchenetzwerk Correctiv vom sogenannten Geheimtreffen in Potsdam berichtet hatte.