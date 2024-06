Green Deal in der Kritik: Kann die EU Klimaschutz?

"Wenn die EU so weiter macht, wird sie untergehen!" Es sind markige Worte eines polnischen Landwirts, für den der Green Deal der Sargnagel für die polnische Landwirtschaft darstellt. Von oben, von außen verordnet, ohne Bezug zur Realität auf seiner Scholle sei das, erzählt Lukasz Komorowski, Bauer in der sechsten Generation.

Und drückt damit aus, was viele europäische Landwirte in den vergangenen Monaten auf die Barrikaden gebracht. In ihrem Sinne durchaus erfolgreich. Brüssel rudert zurück, lockert Umweltvorschriften, verwässert einige Teile des Green Deals, die den Agrarsektor klimaneutral und nachhaltiger machen sollen.

Dreht der Wind beim Klimaschutz?

Das Klimaschutzprojekt der EU war 2019 gestartet, auch als Reaktion auf die Erfolge ökologisch orientierter Parteien in Europa. Doch die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konflikts haben den Klimawandel in Meinungsumfragen in Europa als drängendstes Problem nach hinten durchgereicht.

Green Deal: Wirtschaftswunder 2.0?

Mehr marktwirtschaftliche Instrumente, weniger bürokratische Auflagen

Erst vor wenigen Tagen drückt sich das auch in Zahlen aus. Fast 250 Milliarden Dollar Investitionen in Green Tech hat der Inflation Reduction Act, die amerikanische Variante des Green Deals, im vergangenen Jahr freigesetzt. Mit enormen Wachstumsraten. China flutet die Welt mit grüner Technologie, Solar, Wind, E-Mobilität und besetzt so die Märkte der Zukunft.

Green Deal: "Europa muss Erfolg haben"

Die Klimakrise bringt vieles mit sich, was uns Anlass zur Sorge gibt. Aber die Auswirkung, die wir wohl am direktesten wahrnehmen, ist Hitze.

"Der Green Deal kippt jetzt nicht"

Doch es seien mittlerweile so viele Weichen Richtung Klimaneutralität gestellt, so Lutz Weischer, die deutschen und europäischen Klimaziele seien rechtsverbindlich. "Dazu sind so viele Investitionsentscheidungen in der Wirtschaft auch schon getroffen worden. Da habe ich nicht das Gefühl, der Green Deal kippt jetzt."