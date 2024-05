ZDF-Politbarometer: Interesse an Europawahl nimmt zu

Gut eine Woche vor der Europawahl zeichnen sich im Vergleich zur vorigen Wahl 2019 deutliche Verluste für die Grünen ab, die damals ein Rekord-Ergebnis erzielt hatten. Wenn schon am nächsten Sonntag gewählt würde, dann ergäben sich aktuell folgende Projektionswerte für die Parteien: Die Union käme auf 30 Prozent (minus 1 gegenüber der Umfrage vor zwei Wochen), die Grünen auf 15 Prozent, die SPD auf 14 Prozent (beide unverändert), die AfD auf 14 Prozent (minus 1), die Linke auf vier Prozent (plus 1), die FDP auf vier Prozent (unverändert) und das BSW auf sechs Prozent (plus 1). Die anderen Parteien zusammen lägen weiterhin bei 13 Prozent, darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde. Anders als bei einer Bundestagswahl gibt es bei der Europawahl keine Prozenthürde. Auch kleine Parteien haben deshalb die Chance auf einen Einzug ins Europaparlament.