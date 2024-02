EU-Sondergipfel zu Ukraine: Viktor Orban hat sich verzockt

Der Tag in Brüssel begann mit Machtdemonstrationen. Das EU-Viertel abgesperrt, umlagert von den wütenden Bauern, die gegen die EU protestieren. Viktor Orban zeigt Verständnis für die Wut, macht selbst Stimmung in einem Interview gegen die EU-Regierungschefs. Sie seien unfähig, gehörten abgewählt. Garniert wird der ungarische Anti-Europa-Kurs mit einem Video auf Orbans Social-Media-Seite, in dem er sich inszeniert als einer, der in Brüssel aufräumt.