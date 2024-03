USA: Ausstieg aus der Nato nicht ausgeschlossen

Die kleine Zahl 66 auf dem Heck des Kampfflugzeugs sagt viel über die enge Zusammenarbeit zwischen den USA und ihren europäischen Nato-Verbündeten aus. Sie steht für 1966, das Jahr, in dem der Trainingsjet vom Typ T-38 gebaut wurde. Mit ihm wird gleich Lukas - seinen Nachnamen dürfen wir nicht nennen - losfliegen. Er ist einer der deutschen Flugschüler auf der Sheppard Air Force Base in Wichita Falls, Texas. Hier trainieren seit Generationen jene, die das transatlantische Bündnis aus der Luft verteidigen sollen.

Nato-Mitglieder trainieren gemeinsam für den Ernstfall

Lukas, der nach der Ausbildung Eurofighter fliegen wird, ist sich angesichts des Krieges in Europa bewusst, dass es über der Ostsee jederzeit zu Zwischenfällen mit russischen Flugzeugen kommen könnte: "Da kann alles passieren", meint der 23-Jährige, "dann vertraue ich in die Qualität der Ausbildung und in die Verfahren, die wir anwenden, um in diesen Szenarien safe zu bleiben."

auslandsjournal die Doku: Wächter des Westens

Europas Sicherheit hängt von der Stärke der Nato ab. Die Zukunft des Militärbündnisses aber ist alles andere als sicher. Denn Amerika wählt einen neuen Präsidenten. Sehen Sie die Doku von Florian Neuhann und Elmar Theveßen am Mittwoch, 27.3.2024 um 22.15 Uhr im ZDF - oder jederzeit in der Mediathek

"Die Vereinigten Staaten von Amerika machen 50 Prozent der Nato aus", so General Christian Badia, stellvertretender Oberbefehlshaber des Allied Command Transformation in Norfolk, Virginia. An dieser Denkfabrik der Nato entwickeln Offiziere aus allen Mitgliedsländern Konzepte für die Kriegsführung in künftigen Konflikten. Badia glaubt nicht, dass die USA die Nato verlassen würden. Wenn aber doch, "wäre es ein massiver Einschnitt in die Fähigkeiten. Ich sage nicht, dass das Bündnis keinen Bestand hätte, aber eine Nato ohne die Vereinigten Staaten? Dann wird es sehr, sehr schwierig."