Rumänischer Präsident Klaus Iohannis will Nato-Chef werden

Für Rumänien, das seit 2004 Mitglied der Nato ist, sei es an der Zeit, "angesichts der aktuellen Sicherheitslage eine noch größere Verantwortung zu übernehmen", sagte der 64-Jährige.

Rumänien investierte zuletzt massiv in Verteidigung

Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat das in unmittelbarer Nachbarschaft liegende Rumänien massiv in seine Verteidigung investiert. Sein Land könne "zur Gestaltung einer neuen Vision" angesichts der "ernsten und dauerhaften russischen Bedrohung" beitragen, betonte Iohannis.

In Polen haben Nato-Truppen eine Flussüberquerung mit Panzern geübt. Das Verteidigungsbündnis hielt an seiner Ostflanke das größte Manöver seit Ende des Kalten Krieges ab.

Iohannis wäre der erste Osteuropäer an der Spitze der transatlantischen Allianz. Über seine Karriereabsichten für die Zeit nach dem Ablauf seines Mandats als Rumäniens Staatschef in diesem Herbst wurde bereits seit Langem gemutmaßt. Er darf nach zwei Amtszeiten nicht erneut für den Posten in seinem Land kandidieren.