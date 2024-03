Globaler Waffenhandel: Wie Europa und die Welt aufrüsten

Anders als in Europa, Asien und im Nahen Osten ist das Volumen importierter Waffen in Afrika um 52 Prozent zurückgegangen. Hauptgrund dafür waren die starken laut Sipri Importrückgänge in Algerien (-77 Prozent) und Marokko (-46 Prozent).



Zusammengefasst betrachtet gingen auch in den Sub-Sahara-Staaten die Importe in den vergangenen fünf Jahren zurück. Gleiches gilt für den amerikanischen Doppelkontinent. Dort sanken die Importe von Großwaffen um 7,2 Prozent.