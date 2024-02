Munitionsnot der Ukraine: Wie Tschechien für Nachschub sorgt

Am Wenzelsplatz in Prag, am Nationalmuseum, hängt eine riesige ukrainische Flagge. Das Brückengeländer vor der russischen Botschaft ist blau-gelb bemalt. Und manche Tram in Prags Altstadt rollt nun laut klingelnd in Blau-gelb vorbei. Tschechien war von Kriegsbeginn an einer der stärksten Unterstützer der Ukraine