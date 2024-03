Polen unterstützt Macrons Bodentruppenvorstoß

Der Vorstoß von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron , den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht auszuschließen, reißt immer tiefere Gräben zwischen den Nato-Staaten.

Nachdem die Verteidigungsminister Deutschlands und Finnlands am Freitagmorgen ein Ende der Debatte und die Konzentration auf die wichtigere Waffenhilfe für die Ukraine forderten, widersprach Polens Außenminister Radoslaw Sikorski später während einer Konferenz ausdrücklich und ging mit dem Hinweis auf Nato -Truppen sogar noch weiter als Macron:

Die Präsenz von Nato-Truppen in der Ukraine ist nicht undenkbar. Ich begrüße die Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Macron will Bodentruppen nicht ausschließen

Frankreichs Präsident Macron will den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht ausschließen. Kanzler Scholz erteilte diesem Gedanken eine klare Absage.

Deutschland und Finnland gegen Bodentruppen in der Ukraine

Ähnlich äußerte sich der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen: "Niemand unterstützt jetzt die 'Boots on the Ground'-Idee", sagte er. "Aber jeder unterstützt eine stärkere Unterstützung in Form von Waffen, Munition und Geld, und darauf sollten wir uns jetzt konzentrieren."