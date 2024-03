Granaten für Kiew: Tschechien sammelt weltweit Munition

Sammeln für Kiew: Tschechien hat die Initiative ergriffen und will der Ukraine aus der Munitionsnot im Abwehrkampf gegen die russische Invasion helfen. Bereits im Juni sollen die ersten Rüstungsgüter geliefert werden.

800.000 Stück Munition habe man bereits organisiert, hieß es, das soll aber erst der Anfang sein. Die tschechische Regierung will ein langfristiges System zur Versorgung der Ukraine mit Munition und schweren Waffen etablieren. Dafür verhandelt Prag mit Verbündeten, um möglichst viel Geld für die Anschaffung einzutreiben. Welche Länder beteiligen sich? Welche liefern die Munition? Und was kostet das alles? ZDFheute liefert die wichtigsten Antworten.

Welche Länder geben Geld für Munitionsbeschaffung?

Laut dem tschechischen Medienportal "Aktuálně" beteiligen sich inzwischen 18 Länder an der Initiative. Bis auf Kanada seien allen anderen Länder europäische Staaten.

Woher soll die Munition kommen?

Viele der Rüstungsgüter sollen offenbar zum einen von privaten Rüstungsunternehmen in Tschechien gestellt werden. Zum anderen sucht die tschechische Regierung auch weltweit nach Munition, insbesondere Geschosse für Artillerie und Flugabwehrsysteme sowie Drohnen. Doch welche Länder genau Material liefern, ist geheim: Nicht jedes Land will andere wissen lassen, dass es die Munition liefert, erklärte bereits Ende Februar Mark Rutte, der Premierminister der Niederlande.

Die USA bestätigen die Lieferung von GLSDB-Präzisionsbomben, die Ziele weit hinter der Front erreichen können. Das löse den Artillerie-Mangel, so Militärexperte Marcus Keupp.

Spekulationen zufolge könnte es sich um Länder wie die Türkei handeln, die im Ukraine-Krieg bisher neutral geblieben waren. Auch Südafrika ist im Gespräch. Südkorea hatte der Ukraine über Umwege bereits in der Vergangenheit Hunderttausende Schuss Artilleriemunition zur Verfügung gestellt, auch bei den Tschechien-Deals könnte das Land erneut eingebunden sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber nicht.

Wieso ist gerade Tschechien in dieser Angelegenheit so aktiv?

Für viele Menschen in Tschechien ist die Erinnerung an den Prager Frühling 1968 und der Einmarsch von Truppen des Warschauer Pakts noch lebendig. Hilfe für die Ukraine, die sich gegen russische Invasoren zur Wehr setzt, ist offenbar für viele eine Möglichkeit, dieses Trauma zu überwinden.

Strippenzieher hinter einem der größten Munitionsprojekte für die Ukraine zu sein, ist für Tschechien vermutlich auch in anderer Hinsicht eine gewisse Genugtuung. 2014 explodierte in der Ortschaft Vrbětice nahe der ungarischen Grenze das Munitionsdepot eines Waffenhändlers, zwei Menschen starben. Die dort gelagerte Munition hätte wohl in die Ukraine verkauft werden sollen.