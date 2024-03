75 Jahre Nato: Kann Europa weiter auf Unterstützung zählen?

Wer wissen will, wie verteidigungsbereit die Nato in Europa ist, muss in den äußersten Südosten Rumäniens reisen. Nach Smardan, in einen kleinen Ort direkt an der Grenze zur Ukraine . Hier begleiten wir eine Übung der Nato-Battlegroup, einer der Nato-Kampfgruppen an der Ostflanke, die die Allianz nach der russischen Besetzung der Krim 2014 ins Leben gerufen hatte.