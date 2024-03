Russlands Schwarzmeerflotte: Dezimiert, aber gefährlich

Ein Kommandowechsel und viele Probleme - die russische Schwarzmeerflotte ist alles andere als in bester Verfassung. Schwere Verluste haben die Flotte dezimiert, hinzu kommen Probleme mit den noch vorhandenen Schiffen sowie dem Personal. Trotzdem bleibt sie eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die Ukraine.

Kommandowechsel bei der russischen Flotte

Anfang März 2024 hat Russland den Befehlshaber seiner Flotte ausgetauscht: Admiral Nikolaj Jewmenow wurde durch Admiral Alexander Moisejew ersetzt. Ursprünglich U-Boot-Fahrer und Spezialist für elektronische Kriegsführung, ist Moisejew für sein Interesse an technologischen Innovationen und waghalsigen Aktionen bekannt. Für seinen Dienst bei der Nordflotte, der lange Einsätze unter dem arktischen Eis und mehrere erfolgreiche Raketenstarts und andere Experimente umfasste, wurde er 2011 als Held der Russischen Föderation ausgezeichnet.

Während seines Kommandos über die russische Flotte wird eine der Hauptaufgaben von Admiral Moisejew darin bestehen, die dezimierte Schwarzmeerflotte wieder in Ordnung zu bringen - und dafür wird er sein ganzes Organisationstalent brauchen. Moisejew hat die Schwarzmeerflotte bereits für eine kurze Zeit, von Juni 2018 bis Mai 2019, kommandiert, so dass er mit der Einheit vertraut ist.

"Die Ukraine hat es erneut geschafft, die russische Schwarzmeerflotte zu treffen", so ZDF-Reporterin Alica Jung im Dezember. "Jeder Treffer ist Zerstörung von Infrastruktur, mit der die Ukraine angegriffen wird."

Probleme: Schiffe veraltet, Personal wenig geeignet

Anders als die Nordflotte war die russische Schwarzmeerflotte seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nie ein besonders innovativer oder gut ausgerüsteter Teil der Marine. Einer der Gründe dafür ist, dass die Ukraine in einem russisch-ukrainischen Abkommen von 1997 zwar die Stationierung der Schwarzmeerflotte auf der Krim erlaubte, dies aber nicht die Möglichkeit einschloss, die dort verankerten russischen Kriegsschiffe zu modernisieren. Daher ist die Flotte in technologischer Hinsicht zunehmend veraltet.

Außerdem war die Krim dank ihres guten Klimas und ihrer freundlichen Umgebung schon immer ein bequemer und beliebter Dienstort. Dies zog sowohl Offiziere an, die über die notwendigen Verbindungen verfügten, um hier eingesetzt zu werden, als auch ältere, oft zu alte Kommandanten, die ihren Dienst an einem günstigen Ort beenden wollten. Alles in allem ist die Schwarzmeerflotte im Gegensatz zur rauen und anspruchsvollen Nordflotte immer mehr zu einer Art Urlaubsort für Uniformierte innerhalb der russischen Marine geworden.