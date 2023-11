Wie Kiews Angriffe Russlands Schwarzmeerflotte treffen

Zuletzt gelang es der Ukraine am 4. November, eine moderne Korvette der Karakurt-Klasse, die "Askold", im östlichsten Hafen der Krim, in Kertsch, zu treffen. Das Schiff erlitt schwere Schäden an Rumpf und Aufbauten. Die Reparatur wird, wenn überhaupt möglich, mehrere Monate dauern. Im Oktober beschädigte die Ukraine eine weitere Korvette und auch ein Patrouillenschiff.