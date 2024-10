Biden-Besuch: "Der janze Aufwand von unseren Steuerjeldern"

Scholz hofft auf Waffenstillstand in Gaza

Biden dankt in seiner knapp siebenminütigen Rede der anwesenden Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer sowie dem verstorbenen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Die Auszeichnung bedeute ihm viel, sagt er. Und stellt sich an die Seite der Ukraine

Scholz geht auf den Tod von Hamas-Anführer Jihia al-Sinwar ein. Jetzt eröffne sich "hoffentlich die konkrete Aussicht auf einen Waffenstillstand in Gaza". Auch Biden sieht in Sinwars Tod "eine Möglichkeit, um den Weg zum Frieden zu beschreiten".

Viele vage Aussagen

Es ist eine der konkreteren Aussagen. Ansonsten bleiben Scholz und Biden oft vage. "Wir stehen an der Seite der Ukraine - so lange, wie das nötig ist", sagt Scholz einmal mehr. Biden versichert, man wolle der ukrainischen Armee helfen. Bloß wie?

Auf den sogenannten "Siegesplan" des ukrainischen Präsidenten gehen beide aber nicht ein. Wolodymyr Selenskyj hatte unter anderem die bedingungslose Einladung in die Nato gefordert. Scholz sagt dazu nur, dass die Nato nicht in den Krieg hineingezogen werden dürfe.

Besuch dürfte nicht in Erinnerung bleiben

Das könnte am Ende auch tatsächlich alles sein, was von diesem Besuch in Erinnerung bleibt. Frühere Besuche von US-Präsidenten in Deutschland hatten oft etwas Historisches.