Biden telefoniert mit Xi: Erstes Gespräch seit Monaten

Eine hochrangige Vertreterin der US-Regierung sagte, ein weiterer Austausch auf Ebene von Kabinettsmitgliedern sei zu erwarten. So wolle US-Finanzministerin Janet Yellen in den kommenden Tagen erneut nach China reisen und US-Außenminister Antony Blinken in den kommenden Wochen. Ebenso seien Besuche von Mitgliedern der chinesischen Regierung in den USA geplant.