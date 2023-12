Xi: Vereinigung Taiwans mit China "unvermeidlich"

..., sagte er am Sonntag in seiner im TV übertragenen Rede. Die von der Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichte amtliche englische Übersetzung lautete: " China wird sicher wiedervereinigt werden."

Taiwan sorgt für Streit mit den USA

In den vergangenen Jahren hat China immer wieder Flugzeuge und Schiffe in Richtung Taiwan geschickt, um militärisch seinen Anspruch auf die Insel zu unterstreichen. Am 13. Januar finden in Taiwan Präsidentschaftswahlen statt.