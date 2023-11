China und USA: Panda-Propaganda statt Panda-Diplomatie?

Seit einem halben Jahrhundert schickt China Pandas in US-Zoos. Mit der sogenannten Panda-Diplomatie ist wohl bald Schluss. Setzt Peking so ein politisches Zeichen? 05.10.2023 | 2:13 min

Mei Xiang, Tian Tian und das Jungtier Xiao Qi Ji essen gerne Bambus, gehen gerne spazieren und begeistern die Zoo-Besucher in Washington. Die Pandas aus China sind zuhause in der US-Hauptstadt - seit vielen Jahren. Doch Anfang Dezember ist damit wohl Schluss. Die Tiere sollen zurück nach China. Bestehende Verträge werden offenbar nicht verlängert.

Experte: Chinesen "sauer" auf die USA

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat den USA und dem Westen in ungewohnter Deutlichkeit vorgeworfen, den Aufstieg seines Landes in der Welt aufhalten zu wollen. 07.03.2023 | 2:47 min

Experten sehen den Panda-Abzug durchaus als Zeichen, als Signal der Staatsführung in Peking. Dennis Wilder von der Georgetown University in Washington sagte der Nachrichtenagentur AP: "Aktuell sind die Chinesen sauer auf uns. Sie sind verärgert über die (...) Sanktionen, die die Biden-Regierung gegen Chinesen verhängt hat, und über die Probleme, die Chinesen jetzt haben, Visa für die Vereinigten Staaten zu bekommen."

Es sei also durchaus möglich, dass China versuche, ein Signal zu senden, so Wilder. Pandas würden nicht zurückgeholt aus Zoos in Doha oder Thailand - wohl aber aus Zoos in den USA.