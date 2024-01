Taiwan-Vereinigung: Xi Jinping verschärft den Ton

Die Stimmung in der chinesischen Wirtschaft zum Jahresbeginn ist schlecht. Die Immobilienkrise drückt weiter schwer, die Verbraucher halten sich mit großen Anschaffungen zurück. Im Dezember ist laut offiziellen Zahlen den dritten Monat in Folge die Industrieproduktion in China zurückgegangen. Vor allem im Privatsektor klagen viele Firmen über mangelnde Unterstützung.