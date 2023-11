China-Konflikt: Was Taiwan von Berlin erwartet

Ob beim Krieg in der Ukraine , dem Verhältnis zu Russland oder bei den fortgesetzten Drohungen gegenüber Taiwan: Wo China einst zurückhaltend agierte und als Partner in der Globalisierung vor allem an Gewinnen orientiert war, beansprucht es nun eine Weltmachtrolle. Den Nachbarn aus Taiwan bereitet das zunehmend Sorgen. Wellington Koo, Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats in Taiwan, erklärt, wie sich sein Land angesichts der zunehmenden Bedrohung wappnet.