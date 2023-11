China und Russland: Freunde auf der Seidenstraße?

Gemischte Bilanz nach zehn Jahren

Die "neue Seidenstraße", eine gigantische Handelsroute von China, über Asien, Afrika und Russland nach Europa, bringe wirtschaftlichen Fortschritt für die ganze Welt, so die Propaganda-Botschaft aus Peking. Bauverträge über 1,9 Billionen US-Dollar seien abgeschlossen worden in den vergangenen zehn Jahren. 152 Länder seien insgesamt mit dabei.

Die „neue Seidenstraße“ soll China zur Weltmacht Nummer 1 machen. Über ein globales Handelsnetzwerk entlang 65 Länder können so knapp Zwei Drittel der Weltbevölkerung erreicht werden. Bis 2049 soll die neue Seidenstraße offiziell fertig sein. 20.11.2020 | 1:32 min

China schafft Abhängigkeiten

Es geht um die Wirtschaft - vor allem aber geht es um Pekings Machtanspruch, um Einfluss in der Welt. Ein Beispiel: die Häfen. Im griechischen Piräus weht die chinesische Flagge als sichtbares Zeichen für Chinas Investitionen dort. Und in Sri Lanka gehört einer der größten, modernsten Häfen den Chinesen - für die nächsten 99 Jahre. Das kleine Sri Lanka hat große Schulden bei Pekings Banken. Es ist nicht das einzige Land.

Es seien teils erhebliche Abhängigkeiten von China entstanden, so die Wirtschaftsexpertin. Das würde sich in millardenschweren Schulden gegenüber China ausdrücken.

Mehr als 140 Länder beim "Seidenstraßen-Gipfel"

Doch der politische Westen bleibt dem "Belt-and-Road"-Gipfel am 17. und 18. Oktober in Peking weitgehend fern. Stattdessen kommen vor allem Vertreter aus Asien, Osteuropa und Afrika - die Taliban aus Afghanistan und Russlands Präsident Wladimir Putin

Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping in Peking eingetroffen. 17.10.2023 | 0:23 min

China und Russland vereint

China profitiere vor allem von den günstigen Energielieferungen aus Russland. So wären auch viele der Projekte im Rahmen der neuen Seidenstraße in Russland Projekte zur Förderung fossiler Brennstoffe, erklärt Sultan. Wirtschaftlich, aber vor allem auch politisch ist Russlands Präsident also ein sehr willkommener Gast in Chinas Hauptstadt Peking.