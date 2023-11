Militärmanöver Chinas: Taiwan meldet 103 Kampfflugzeuge

Diese Zahl sei ein "neuer Höchststand", erklärte das Ministerium. Die zwischen dem 17. und 18. September registrierten 103 chinesischen Flugzeuge stellten "die Sicherheit in der Straße von Taiwan und in der Region vor große Herausforderungen", hieß es in einer Erklärung. Das chinesische Militär fliegt beinahe täglich in dieser Gegend. Mit 103 Flugzeugen lag die Zahl dieses Mal aber vergleichsweise hoch.