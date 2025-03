ZDF "Show"

Große Fernsehshows, hintergründiges Factual Entertainment, Comedyshows und Kochduelle. Die Primetime gehört der " Giovanni Zarrella Show ", dem "Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner, der Challenge-Show "Race Across the World" oder " Lass dich überwachen! " mit Jan Böhmermann. In der Daytime bewähren sich Hobbyköche in " Die Küchenschlacht ", wechseln Gegenstände in " Bares für Rares " den Besitz oder kämpfen Profigärtner im Dokutainment-Format " Die Gartenprofis " um einen Auftrag. Und einmal die Woche kommentiert Oliver Welke mit bissigem Blick die Nachrichtenlage in der " heute-show ". Mehr als 55.000 Sendeminuten Unterhaltung entstehen pro Jahr im ZDF. Du kannst dabei sein.