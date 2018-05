Duell der Gartenprofis

Landschaftsgärtner-Meister Stefan Schatz machte sich mit gerade einmal 27 Jahren selbstständig und führt seitdem erfolgreich seine Landschaftsbaufirma. Doch auch diese Herausforderung reichte ihm noch nicht aus, so dass er 2008 nochmals die Schulbank drückte und seine Qualifikation als Fachagrarwirt für Baumpflege erwarb.



Seit 2011 arbeitet er ebenfalls als Baumgutachter und gibt auch bei offiziellen Stellen, zum Beispiel bei Gericht, seine Expertise in Sachen Bäume ab. Mit Power und knallharter Zielstrebigkeit führt er seine Gartenbauprojekte zum Ziel.



Dem Geburtsort treu geblieben, lebt Stefan Schatz mit seiner Familie in Köln.