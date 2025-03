Programmkosten

Übersicht zum ZDF-Programm

"Für alle etwas", heißt das Prinzip. Deshalb prägt neben der Qualität der Programme die Vielfalt das Profil unserer Senderfamilie. Inland, Ausland, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Umwelt - was immer die Menschen bewegt und was wichtig für die Gesellschaft ist, findet sich in unseren Programmen. Das ZDF nutzt moderne Produktionsweisen in höchster technischer Qualität und unterschiedliche Formen, um zu informieren, zu bilden und zu unterhalten.