Programmprofile und -kosten:Show, Musik, Comedy

Die großen Abendshows sind abwechslungs- und temporeich, häufig mit speziellem Live- und Eventcharakter. Sie sprechen das Publikum emotional an und verbinden Unterhaltung mit Alltagskultur. Neben etablierten Shows wie "Der Quizchampion" stehen Neuentwicklungen vor allem für jüngere Zielgruppen wie "Terra X – Race Across the World" und " Lass dich überwachen " die eine unterhaltsame und spielerische Wissensvermittlung bieten. Am Samstagabend sendet das ZDF ab 20.15 Uhr besondere Show-Events wie " Die Giovanni Zarrella Show " mit einer Länge von 150 bis 180 Minuten. Bei den eventartigen Formaten liegen die durchschnittlichen Kosten bei rund 1,39 Mio. Euro pro Folge. Die klassischen Showformate mit einer Länge von 90 Minuten liegen bei einem durchschnittlichen Kostenansatz von rund 1,1 Mio. Euro pro Folge.