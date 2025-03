Programmprofile- und kosten:Serien

Primetime-Serien laufen im Hauptabendprogramm von ZDF und ZDFneo . Sie sind aufwändiger produziert, um den Ansprüchen und Sehgewohnheiten in dieser Zeitschiene gerecht werden zu können. Insgesamt werden auf den Sendeplätzen donnerstags und freitags ab 20.15 Uhr ca. 80–85 Erstsendungen ausgestrahlt. ZDFneo sendet deutsche Serien entweder in der Primetime ab 20.15 Uhr oder in der zweiten Primetime ab 21.45 Uhr dienstags, mittwochs oder donnerstags. Unter den rund 70 ausgestrahlten Folgen pro Jahr finden sich vor allem Dramaserien sowie halbstündige Comedy-Formate.