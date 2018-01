Michael ist der Pilot der Bergretter und überaus erfahren. Er weiß sehr genau, was möglich ist und was nicht und so ist es oft an ihm, die Kollegen in ihrem Eifer zu bremsen, denn die Sicherheit des Teams steht an erster Stelle. Privat lief es lange nicht wirklich rund, doch Dr. Verena Auerbach bringt ihn ganz schön durcheinander. Als plötzlich sein Sohn Leon bei ihm vor der Tür steht und nach einem Streit mit seiner Mutter nun zu ihm ziehen will, stellt das sein Leben ganz schön auf den Kopf. Michael hat Leon viele Jahre nicht gesehen und aus dem kleinen Kind ist ein pubertierender junger Mann geworden. Michael freut sich zwar, seinen Sohn nun bei sich zu haben, doch seine neue Rolle als Vater stellt ihn immer wieder vor Herausforderungen. Auch seine Beziehung zu Verena leidet unter seinen neuen Verpflichtungen.