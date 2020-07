Karim Uthman (gespielt von Karim Günes) ist vom SEK zur Mordkommission Stralsund gestoßen. Mutter und Vater, die aus Marokko stammen, waren beide Ärzte. In den ersten Jahren nach dem Abi versuchte er noch, in die Fußstapfen der Eltern zu treten, ging aber dann zur Polizei. Über seinen Entschluss und die Verwerfungen, die er in seiner Familie hinterließ, redet Karim nicht gern. Karim, der ansonsten über ein fröhliches, abenteuerlustiges Temperament verfügt, beherrscht mehrere Kampfsportarten, ist Experte für Waffen und Kampfstoffe und schon deshalb eher ein Mann der Taten als der Worte.