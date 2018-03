Dr. Helena von Arnstett ist eine Spezialistin auf dem Gebiet der Neurochirurgie und ebenfalls Tochter eines Ärzte-Clans: Sowohl ihr Vater als auch ihr älterer Bruder sind über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Koryphäen. Gutaussehend und im besten Alter ist Helena kompetent und klar in ihrem professionel­len Anspruch, der die Hierarchie zum Pflegepersonal voraussetzt. Ihre Ansagen an Betty und die Kollegen in der Pflege sind streng und entschieden. Behring begegnet Helena auf Augenhöhe, die fachliche Konkurrenz belebt nicht nur ihre kollegiale Beziehung. Pragmatisch wie sie nun mal ist, erkennt sie in Behring den idea­len Partner und lässt sich auf eine Beziehung ein. Doch auch wenn sie Behring sowohl als Mann als auch als Kollegen schätzt und respektiert, so steht die berufliche Karriere am Ende doch immer im Vordergrund. Und der Posten des Chefarztes, auf den sich Helena beworben hat, ist nicht mehr weit - oder doch?