Ava freut sich über den Besuch ihrer Mutter. Als Emre mit einer Handverletzung in der Karlsklinik landet und Bahar ihn nicht besucht, riecht Ava, dass da etwas faul ist. Nach und nach merkt sie, dass die Eltern sich uneins sind. Bahar möchte endlich ihren größten Traum erfüllen, notfalls auch ohne Emre.



Betty hat einen Hexenschuss. Nicht arbeiten zu können und Zeit mit ihrer Mutter verbringen zu müssen, passt ihr so gar nicht. Mit Bahars Hilfe kommt es zu einem klärenden Gespräch zwischen Betty und Gabriele. Aber wird das Mutter-Tochter-Verhältnis nun wieder gekittet?



Joshua kommt mit Hörsturz in die Klinik, begleitet von seinem Vater Boris. Dr. Koopmann ist wenig begeistert, denn Boris ist ein alter, unliebsamer Bekannter aus einer früheren Zeit, die Tom lieber vergessen möchte. Können die beiden Männer über ihre Schatten springen, die Vergangenheit ruhen lassen und sich auf Joshuas Gesundheit konzentrieren?