Lukas hadert mit sich, wie er mit seinem damaligen Verhalten Betty und sich in solch eine Situation bringen konnte. Er will nicht, dass Betty durch sein Missverhalten Konsequenzen trägt, und nimmt alle Schuld auf sich. Mechthild muss unter dem Druck der Ärzteschaft und zugunsten der Klinik eine Entscheidung treffen. Und die endet nicht für jeden zufriedenstellend.



Die Tüftlerin Peri Badoo kommt nach einem Sturz vom Balkon in die Klinik. Zuerst findet sich für ihre Schwindelattacken keine Erklärung. Im Laufe der Untersuchung wird klar, woran Peri leidet, und sie muss sich eingestehen, nun ihr Leben zu ändern.



Can Akay ist gestürzt und liegt erwartungsvoll in der Klinik, da er an diesem Tag seiner Verlobten einen Antrag machen möchte. Aber statt der Angebeteten erscheint Mark Faller, der Can so erzürnt, dass auch Mark nach einer Auseinandersetzung in der Klinik bleiben muss. Nach Wortgefechten, Befindlichkeiten und Einsichten scheinen die beiden nicht nur gesundheitlich einen guten Weg zu beschreiten, sondern auch persönlich.