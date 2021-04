Fritzie klärt ihr Verhältnis zu Milos. Als Fritzies verlorener Ehering wiederauftaucht, sieht sie das als Zeichen und sucht die Versöhnung mit Stefan. Doch so leicht finden sie und Stefan nicht wieder zusammen. Gemeinsam mit Selma bringt Fritzie das Segelboot ins Winterquartier, aber nicht ohne einen letzten Törn auf dem See. Dabei macht Fritzie eine überraschende Entdeckung.



Flo ist weiterhin sehr wütend auf Fritzie: Die ganze Schule weiß jetzt, dass seine Mutter eine Affäre mit einem Bademeister hat. Flos Erzfeind Leon provoziert ihn und Fritzie mit ständigen Anspielungen. Fritizie begreift, dass Leon in Wahrheit wütend und extrem eifersüchtig ist, weil seine Freundin Luna angeblich ständig mit anderen Jungs flirtet. Jetzt will Luna nichts mehr von Leon wissen. Bei einer Aussprache macht Fritzie Leon klar, wie unattraktiv Eifersucht ist. Doch Leons Idee, alles wiedergutzumachen, verursacht einige Aufregung an der Schule.