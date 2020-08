Fritzie - Der Himmel muss warten

Als Fritzie Kühne erfährt, dass sie Brustkrebs hat, will sie es erstmal nicht wahrhaben. Sie ist doch viel zu glücklich! Seit neunzehn Jahren in einer liebevollen, gleichberechtigten Partnerschaft, stolz auf ihren Sohn, dankbar für ihre Freunde und gerne Lehrerin für Bio und Sport an einer Berliner Gesamtschule. Die Diagnose schreckt Fritzie aus ihrem gemütlichen Leben voller Routinen. Ihr wird bewusst, wie angepasst sie lebt, wie konfliktscheu sie ist und dass sie immer vor allem eines wollte: Alles richtig machen und funktionieren. Wonach sie selbst sich sehnt, hat sie sich lange nicht mehr gefragt. Und genau das beginnt sie nun zu tun. Fritzie nimmt den Kampf gegen den Krebs auf und entdeckt in sich ungeahnte Kräfte.