I judge, you judge, we judge

Nalan und David hören das erste Mal den Herzschlag ihres Babys. Was für ein wunderbarer Moment! Nalans Freude wird aber gedämpft, als sie in den Fokus der Klage wegen eines möglichen Behandlungsfehlers gerät. Kann es sein, dass Nalan in der Vorsorge etwas übersehen hat? Auf der Suche nach Antworten geraten Nalan und Anna aneinander. Anna lenkt sich wie immer mit Arbeit ab. Dieses Mal betreut sie die bald vierfache Mutter Nora. Sie ist der perfekte Gesprächsstoff in der Klinik - nicht nur wegen ihrer bewussten Entscheidung für einen Kaiserschnitt, sondern auch weil der Vater ihres Babys sehr viel jünger ist als sie. Für Fritzi bleibt es vor allem unverständlich, warum eine Frau überhaupt vier Kinder bekommen will. Sie selbst kann sich noch nicht einmal eins vorstellen, was zum Konflikt mit ihrem Freund Dr. Pfeiffer führt. Nalan hingegen hat Mühe, ihre Gebärende Alice bei deren Hausgeburt zu begleiten, weil Alices ältere Schwester mit ihren Bedenken gegen Hausgeburten für Unruhe sorgt. Greta freut sich zwar, dass sie bei der Hausgeburt dabei sein darf, aber ihre Gedanken wandern immer wieder zu Dr. Mohn und Irina, die irgendein Geheimnis zu haben scheinen. Als Anna am nächsten Tag die Klinik verlässt, sieht sie Dr. Keller, wie sie sich hinter ihrem Auto übergibt. Anna ahnt Schlimmes.