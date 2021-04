Herr Zöhring setzt gegen Selmas Willen durch, dass ein Gutachter die Notengebung an der Rosalind-Franklin-Schule überprüfen wird. Mit Fritzie an ihrer Seite wäre das bestimmt besser gelaufen. Selma vermisst zunehmend Fritzies Beistand bei den Herausforderungen ihres eigenen Lebens. Immerhin findet Fritzie Zugang zu Nils: Er hat absichtlich schlechte Noten geschrieben, denn die Pläne, die sein Vater für seine Zukunft schmiedet, gefallen ihm überhaupt nicht.



Als Selma erfährt, dass Fritzie in der Stunde ihrer Not nicht mit ihrem Schwindelgefühl das Bett gehütet hat, sondern mit Melanie schwimmen war, nimmt sie wütend Abstand von Fritzie. Melanies Rückenschmerzen waren ein willkommener Vorwand, Bademeister Milos wiederzusehen. Als die ahnungslose Melanie offen ihr Interesse an Milos zeigt, reagiert Fritzie aus Eifersucht gemein. Jetzt ist auch Melanie enttäuscht von Fritzie. Fritzie muss sich schließlich eingestehen, dass ihre Sehnsucht nach Milos ungebrochen ist.