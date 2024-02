Weitermachen. Irgendwie

Nach ihrer Fehlgeburt fällt es Nalan nicht leicht, zu ihrer Arbeit zurückzukehren. Sie zwingt sich, nach vorne zu sehen. Anna wiederum will endlich von den Tabletten loskommen. Die Aussichtslosigkeit hinsichtlich der Klage gegen sie macht es ihr aber schwer. Gemeinsam mit Dr. Keller und Nalan versucht Anna, auf eigene Faust eine Erklärung dafür zu finden, warum das von ihr zur Welt gebrachte Kind einen Hirnschaden hat. In der Zwischenzeit betreut Greta für Anna die werdende Mutter Valeria, bei der trotz Einleitung die Geburt nicht in die Gänge kommen will - bis es plötzlich schneller geht, als gedacht, und Greta über sich hinauswachsen muss. Auch Melek, Gretas allererste Patientin, hat keine Wahl und muss sich nach der Geburt ihres Babys mit der Rolle als Alleinerziehende anfreunden. Zum Glück ist sie nicht so allein damit, wie zunächst angenommen.