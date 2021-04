Josy rettet Babyleben

In der Berliner Charité kämpft auf der Covid-Intensivstation die 41-jährige Nadine Hobuß um das Überleben ihrer Patient:innen. Wie alle Pflegekräfte leidet auch Nadine an der starken Belastung, die ihr Job mit sich bringt. Deswegen setzt sie sich "Tagesziele". Der Patient von Zimmer 15 ist eines ihrer Tagesziele. Nadine hofft, dass die Werte des Patienten, der seit zwei Wochen im künstlichen Koma liegt, so gut sind, dass er ohne Maschinen atmen kann!