Programmprofile und -kosten Filme

Herzkino: "Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt" mit Cornelia Gröschel und Artjom Gilz Quelle: ZDF/Andrea Hansen

Fernsehfilme sind in der Regel 90 Minuten lang, bieten Unterhaltung und Entspannung, regen aber auch zum Nachdenken über wichtige Themen an. Das Angebot reicht vom Drama über den Krimi bis hin zu Komödie, Thriller, Drama und Actionfilm.

Insgesamt produziert das ZDF für die Fernsehfilm-Sendeplätze am Hauptabend jährlich etwa 110 bis 140 Fernsehfilme. Die durchschnittlichen Kosten pro Film betragen rund 1,67 Millionen Euro. An den Produktionen, die sich über alle Regionen Deutschlands erstrecken, sind durchschnittlich 78 Produktionsfirmen beteiligt.

Deutsche Fernseh- und Kinofilme

Fernsehfilm der Woche

Der Fernsehfilm der Woche am Montag um 20.15 Uhr setzt sich in verschiedenen Genres mit den Themen der Zeit auseinander und liefert interessante und anspruchsvolle Unterhaltung mit Filmen von herausragenden Autoren und Regisseuren. Bei rund 45 Sendungen auf diesem Sendeplatz gibt es ca. 30 bis 32 Premieren pro Jahr.

Komödien und Krimis

Am Mittwoch und Donnerstag bietet das ZDF um 20.15 Uhr in unregelmäßigen Abständen Komödien und Krimis. Ein Teil der Komödien sind Koproduktionen mit deutschen Kino-Partnern. Pro Jahr gibt es ca. 12 bis 15 Premieren.

Samstagskrimi

Der Samstagskrimi um 20.15 Uhr bietet spannende und oft heitere Premium-Krimis. Neben etablierten Formaten wie " Wilsberg ", " Ein starkes Team " oder " Friesland " mit jeweils ein bis vier Erstsendungen pro Jahr, werden auf diesem Termin regelmäßig neue Titel eingeführt um neue Programmakzente zu setzen. Insgesamt laufen rund 40 Samstagskrimis pro Jahr, davon bis zu 30 Premieren.

Herzkino

Mehrteiler und Eventfilme

Eine besondere Form der Eventfiction sind Mehrteiler und Highend-Serien, von denen es etwa drei pro Jahr gibt. Diese haben meist zwei oder drei Folgen à 90 Minuten bzw. 6x45 Minuten. Historische Stoffe oder auch wichtige Gegenwartsthemen sowie außergewöhnliche Genre- oder Autorenstücke prägen diese besonders aufwändigen Produktionen.

Mehrteiler kosten bis zu 3,0 Mio. Euro pro Folge, wobei historische Stoffe in der Regel höhere Kosten verursachen als Gegenwartsstücke. Zum Teil sind Mehrteiler länger als 90 Minuten.

Das kleine Fernsehspiel

Das renommierte Kleine Fernsehspiel widmet sich intensiv der Nachwuchsarbeit. Die Redaktion produziert Dokumentar-, Fernseh- und Kinofilme junger Autoren und Regisseure mit einer großen erzählerischen und inhaltlichen Bandbreite. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Themen und Stoffe. Pro Jahr werden ca. 23 Premieren produziert. Die Kosten liegen bei durchschnittlich rund 115.000 Euro für Dokumentarfilme und bis zu 440.000 Euro für fiktionale Produktionen.

Kinder- und Jugendfilme

Das ZDF produziert Filme für ein jüngeres Publikum, die von der gesamten Familie geschaut werden können. Die Kinder- und Jugendfilme entstehen in der Hauptredaktion Kinder und Jugend, ab und an in Kooperation mit dem ZDF-Hauptprogramm oder dem Kinderkanal KiKA. Das ZDF ist zudem Teil der Initiative "Der besondere Kinderfilm" und produziert in diesem Rahmen regelmäßig originäre Stoffe für das junge Kinopublikum. Pro Jahr werden so in diesem Segment bis zu drei Spielfilme hergestellt.

Kino-Koproduktionen

Das ZDF ist Koproduzent zahlreicher deutscher Kinofilme vom Drama, der Komödie bis zum ambitionierten deutschen Expertimentalfilm. Die Beteiligung an größeren deutschen Filmen liegt regelmäßig bei etwa 1 Mio. Euro.

Europäischer Krimi

Der wöchentliche Sendeplatz am Sonntag, 22.15 Uhr, wird von europäischen Krimiformaten geprägt, die gemeinsam mit Partnern in anderen europäischen Ländern (u.a. European Alliance; New8) realisiert werden. Zeitgemäße Geschichten werden in spannenden und emotionalen Kriminalfällen erzählt. Auf diesem Sendeplatz sind 35 bis 40 Erstsendungen mit Längen zwischen 90 und 120 Minuten veranschlagt, inzwischen auch angepasst an internationale Standards in Kurzfolgen mit Längen zwischen 45 und 60 Minuten. In dieser Mischung aus Lizenzkäufen und Koproduktionen mit internationalen Partnern liegen die Kosten zwischen 0,2 Mio. Euro und gut 1,2 Mio. Euro pro Episode.

Spielfilme

Das ZDF setzt als Anbieter moderner Kino-Unterhaltung auf verschiedenen Sendeplätzen Akzente für das junge Publikum und die ZDFmediathek. Der zentrale Sendeplatz für hochwertige und moderne Kino-Unterhaltung im ZDF ist das Montagskino um 22.15 Uhr, das einen breiten Genre-Mix vom Thriller über Action bis hin zu Fantasy bietet. Hier gibt es ausgewählte und oft aktuelle internationale Spielfilme mit rund 45 ZDF-Erstsendungen pro Jahr.

Dazu kommen einzelne herausgehobene Spielfilme in der Hauptsendezeit und an Feiertagen. Darüber hinaus bietet ZDFneo Spielfilme für ein junges Publikum am Freitag- und Samstagabend (Komödien, Thriller und Actionfilme) sowie am Montag (europäische Thriller).

Die Kosten pro Spielfilm variieren marktbedingt sehr stark je nach Vertragskonstellation (Lizenzumfang, Zahl der Ausstrahlungsrechte, Lizenzzeitraum, Produktionsjahr) und reichen von rund 200.000 Euro bis hinein in den siebenstelligen Bereich, was in Einzelfällen für prominente aktuelle Kinotitel ("Blockbuster") und bei mehrmaliger Ausstrahlung erreicht wird.

Das 3sat-Spielfilmangebot umfasst europäisches Arthouse-Kino (darunter Free-TV-Premieren), internationale Filmklassiker, Krimis, Thriller, Dramen, Komödien, Western sowie Highlights der Filmgeschichte auf vier wöchentlichen Sendeplätzen. Die Filmredaktion ZDF/3sat bringt ca. 45-50 Spielfilmsendungen im Jahr ins 3sat-Programm ein. Jährlich werden etwa 35 bis 45 Filmlizenzen für 3sat erworben. Die Kosten pro Film variieren marktbedingt je nach Lizenzumfang, -dauer und Anzahl der Ausstrahlungen und bewegen sich im unteren fünfstelligen Bereich.