Bares für Rares

In der großen Trödelhalle von Walter Lehnertz in Krekel (Ortsgemeinde Kall) in der Eifel gibt es nichts, was es nicht gibt: einen Beichtstuhl von 1840, edle Jugendstilmöbel, Spielzeug, 50er-Jahre-Möbel und jede Menge Nippes. Als ausgebildeter Pferdewirt arbeitete er zuerst auf dem Bau - bald auch mit eigenem Baugewerbe - begann aber nach einem Bandscheibenvorfall nebenbei ein zweites Standbein mit einem Antiquitätenhandel aufzubauen. Heute besitzt er die riesige Trödelhalle, einen zweiten Laden mit hochwertigen Möbeln und weiterhin seine Baufirma.