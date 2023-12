Händler Fabian, der seit Anfang an bei "Bares für Rares" dabei ist, hat gerade eine Ausbildung zum Safari Guide absolviert. Backstage begleitet ihn bei der Wolfssuche mit seiner Verlobten. Und last but not least zeigt die Doku Waldi, der sich selbst als Naturgewalt bezeichnet. Er veranstaltet soziale Events in seiner Heimat in der Eifel. Unterstützt wird er dabei von seiner Lebensgefährtin. Das neue ZDF-Format backstage gibt spannende Einblicke und zeigt die Menschen hinter den Stars.