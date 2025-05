ZDFmitreden: "Club der Dinosaurier” - die neue ZDFneo-Serie

Verwandlung in einen Dino? Das erleben zwei Teenager in der neuen ZDF-Serie "Club der Dinosaurier". Quelle: ZDF

Um was geht's?

Vom Loser zum T-Rex? ZDFneo präsentiert ab Juni 2025 die neue Serie "Club der Dinosaurier", die sich rund um das Erwachsenwerden und um Männerbilder in der heutigen Zeit dreht. Was daran so besonders ist? Die Comedy-Serie erzählt dabei die Geschichte von den Teenies Ben und Janni, die Testosteron aus dem Darknet probieren, um "männlicher" zu werden. Dass sie sich dadurch allmählich in menschengroße Reptilien verwandeln, haben sie aber nicht gedacht. Mit dabei sind Sonja Gerhardt, Hannah Schiller, Tom Beck, Henning Baum und weitere bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler.

Die Befragung wurde vor dem Hintergrund ausgewertet, dass sich die Serie primär an ein Publikum richtet, das jünger ist als 45 Jahre. Die Ergebnisse wurden trotzdem gleichzeitig auf Gesamtebene betrachtet.

Die Turnhalle

Die erste Reihe von so genannten "Teaser-Bildern" zeigte die Protagonisten in einer Turnhalle. Die meisten Befragten bis 44 Jahren waren der Ansicht, dass die Bilder auffällig sind (58 Prozent) und im Gedächtnis bleiben (56 Prozent). Dennoch fand sie eine knappe Mehrheit insgesamt nicht ansprechend (53 Prozent).

Im Juni 2025 geht der Vorhang auf: "Club der Dinosaurier". Quelle: ZDF

Bei 59 Prozent der Befragten wurde anhand der Vorschaubilder das Interesse geweckt, mehr über die Serie zu erfahren. Zwei Drittel der Befragten würden sich die Serie anschauen. Für eine ebenfalls deutlich Mehrheit (67 Prozent) passen die Vorschaubilder zur Beschreibung der Serie.

Dino-Details

Die Detail-Bewertung der zweiten Bilderreihe fiel bei den Befragten bis 44 Jahren etwas anders aus. Diese zeigten Ausschnitte von menschlichen Gesichtern und Händen, die mit reptilienartiger Haut und Dinosaurierkrallen übersäht waren. Nicht nur waren diese äußerst auffällig in den Augen der Befragten (86 Prozent), sie blieben auch mutmaßlich häufiger im Gedächtnis (71 Prozent). Dennoch wirkten auch diese Bilder nur bei 42 Prozent der Befragten ansprechend.

Bei 42 Prozent der Befragten wurde durch das Bildmaterial ein Interesse für die Serie geweckt. Sehr ähnlich im Vergleich zu den "Turnhallen"-Bildern würden sich 70 Prozent der Probanden die Serie auch anschauen. Auch hier war die Mehrheit (62 Prozent) der Meinung, die Bilder würden der Serienbeschreibung gerecht werden.

Welche Bilder sind besser?

Dein ZDF : weitere Umfrageergebnisse

Insgesamt schnitten bei den Befragten bis 44 Jahren beide Varianten im direkten Vergleich sehr ähnlich ab. Die Vorschaubilder mit den Dino-Details kamen ein klein wenig besser bei den Befragten an (48 Prozent) als die Bilder in der Turnhalle (46 Prozent). Die Dino-Bilder wurden als deutlich auffälliger empfunden (82 Prozent, versus nur 14 Prozent Zustimmung beim Turnhallenbild), auch wenn mehr Personen fanden, dass die Turnhallen-Bilder besser zur Beschreibung der Serie passen (60 Prozent vs. 32 Prozent bei den Dino-Bildern). Diese beiden Einschätzungen wurden übergreifend von Teilnehmenden aller Altersgruppen geteilt und wurden bei der Entscheidungsfindung der Redaktion maßgeblich berücksichtig.

Beide Bildvarianten weckten bei je rund einem Drittel der Teilnehmenden bis 44 Jahren die Motivation, die Serie anzuschauen, wobei sich in den jüngeren Altersgruppen bis etwa 24 Jahren eine deutlich höhere Motivation abzeichnete. 30 Prozent fühlen sich von keinem der Bilder motiviert, die Serie anzuschauen. Die Gründe dafür sehen unterschiedlich aus: Viele Befragte erklärten, dass sie wenig Interesse am Fantasy-Genre haben, beziehungsweise sich für eine Dinosaurier-Serie zu alt fühlen.

Das sagt die Redaktion

Nadja Kronemeyer, Redakteurin in der ZDF-Abteilung Kommunikations- und Mediasteuerung, sagt folgendes zu den Umfrageergebnissen: "Für die Vermarktung der Serie haben wir uns für die Variante 'Dino-Details' entschieden. Die überwiegende Zustimmung in puncto Auffälligkeit hat sich mit unserer Einschätzung gedeckt, dass diese Route mehr Aufmerksamkeit generieren wird. Auch die Auswertung der Wirkung entspricht unserer Ansicht, dass dieses Bild stärker in Erinnerung bleiben und mehr Neugier wecken wird. Dass sich eine große Mehrheit motiviert sieht, die Serie anzuschauen, überzeugt uns ebenfalls, auf das 'Dino Detail'-Motiv zu setzen. Dennoch freuen wir uns über den Zuspruch, den auch das andere Bild erfahren hat und werden dies einsetzen, wenn es dem Ziel entspricht."

Die Befragung fand im März 2025 statt.