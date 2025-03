Fragen an die neue Vorsitzende des ZDF-Fernsehrats

Hasselfeldt: Eine der ersten Amtshandlungen in einer Amtsperiode ist es für das Gremium, sich eine Geschäftsordnung zu geben. Diese Gelegenheit haben wir basierend auf den Erfahrungen der letzten Amtsperiode etwa genutzt, um dem Fernsehrat einen neuen zeitgemäßen Zuschnitt in seinen Ausschüssen zu geben. So wurde die Befassung zu den Partnerkanälen (arte, 3sat, KiKA, funk und phoenix) thematisch in die Programmausschüsse integriert und der Finanzausschuss um die Themen Innovation und Digitalisierung erweitert. Der Strategieausschuss wird sich zudem in Anlehnung an den vom Medienstaatsvertrag vorgesehenen Kompetenzen künftig der Einstellung, Überführung und dem Austausch von Angeboten auf Basis der Vorschläge des Hauses sowie der Distributionsstrategie und Plattformen widmen, soweit strategische Aspekte betroffen sind. So haben wir die Ausschüsse des Fernsehrates von ehemals sechs auf nun vier Ausschüsse verschlankt, um den Herausforderungen der sich rasant ändernden Medienwelt effizienter begegnen zu können und unsere Beratungs- und Kontrollfunktion gegenüber dem Haus effektiver zu erfüllen. Ob diese Umstrukturierungen tragen, werden wir evaluieren.