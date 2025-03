Der öffentl.-rechtl. Rundfunk in einer besonderen Verantwortung

Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehe ich hier in einer besonderen Verantwortung. Er stellt einerseits Informationen bereit und schafft einen Raum der Verständigung. Andererseits ist er Vorbild, wie man den Wandel selbst schafft und dabei die Menschen zusammenbringt: Nutzerinnen und Nutzer wollen ihren Teil der Aufgabe leisten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – aktuelle und zukünftige – suchen eine sinnstiftende Tätigkeit. Auch das Handeln der Partnerinnen und Partner in der Branche wird beeinflusst, etwa bei Produktionen.

#Fernsehrat: Das ZDF folgt der Definition von Nachhaltigkeit im Sinne der Corporate Social Responsibility, also dem Dreiklang aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Wie gut wird das ZDF diesem Anspruch, der sich in den 20 Kriterien des DNK-Standards spiegelt, gerecht? Sind diese Aspekte ausreichend in die Strategieziele des Unternehmens integriert?

Jung: Nachhaltigkeit muss für das ZDF eine notwendige Bedingung der Unternehmensstrategie in allen Bereichen sein. Sie spielt in den sechs Handlungsfeldern des Strategieprozesses "Ein ZDF für alle" eine wichtige Rolle: die Akzeptanz in der Gesellschaft zu stärken, sich klar im Wettbewerb zu positionieren, eine zukunftsweisende Distributionsstrategie zu erarbeiten, Partnerschaften zu stärken, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und das ZDF als modernes Medienunternehmen zu führen. Nachhaltigkeit ist etwa ein wichtiger Faktor bei der Glaubwürdigkeit gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern oder der Attraktivität als Arbeitgeber; redaktionell ist beispielsweise der Klimawandel und bei der Produktion die Schonung von Ressourcen zu berücksichtigen. Insofern ist die Nachhaltigkeitsstrategie des ZDF vorbildlich eingebettet in die Unternehmensstrategie.