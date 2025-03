Nutzerwanderungen zu gering für marktlich relevante Auswirkungen

Prof. Dr. Klaus Goldhammer: Bei 3sat haben wir Online-Video-Angebote geprüft, die Spielfilme und Serien, Musikinhalte und Dokumentationen bzw. Reportagen anbieten. Hier konzentriert sich der private Wettbewerb auf die Online-Plattformen der deutschen TV-Sender sowie alle anderen werbefinanzierten und kostenpflichtigen Video-Portale von Anbietern, die über eigene Rechte für Videoinhalte verfügen. YouTube wird hier ähnlich wie die anderen Social-Video-Plattformen in der Regel zur Inhaltevermarktung über Clips genutzt. Nur einzelne private Anbieter nutzen YouTube, um ihre Inhalte in voller Länge zu präsentieren.



Für phoenix haben wir uns das Umfeld online-basierter redaktionell gestalteter Video-Nachrichteninhalte angeschaut. Auch wenn phoenix nicht als klassisches Nachrichtenprogramm angelegt ist, sind die inhaltlichen Schnittmengen insbesondere bei den Magazin-Sendungen sehr hoch. Und hier bieten neben den Öffentlich-Rechtlichen sowohl private TV-Sender als auch Zeitungs- und Zeitschriftenverlage eigene Online-Nachrichten an.