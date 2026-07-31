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ZDF-Chronik: ZDF-Chronik August 2026

ZDF-Chronik August 2026

"Wilsberg - Todsicherer Tipp": Ekki Talkötter (Oliver Korittke) und Georg Wilsberg (Leonard Lansink) stehen nebeneinander im Antiquariat und blicken gemeinsam auf einen ausgefüllten Lotterieschein, den Ekki in der Hand hält.
"Metropolen des Pop: Stockholm": Die vier Mitglieder der Band ABBA als Wachsfiguren in eng anliegenden, weißen Kostümen stehen nebeneinander unter blauem Licht und Nebel; im Hintergrund leuchten geometrische Rahmenelemente.
"Terra X: Das Drama der Superyacht Bayesian - Warum sinken Schiffe?": Die beleuchtete Segelyacht "Bayesian" liegt auf dem Meer vor bergiger Kulisse bei Mondschein.
"Zwischen uns die Wahrheit": Porträtaufnahme: Hartmut Rosa sitzt vor dunklem Hintergrund. Sein Blick ist leicht zur Seite gerichtet, die Hände sind vor dem Körper gefaltet.
"Emily": Emily (Emma Mackey).
"ACHT - Ein Landkrimi": Patrick Brandl (Thomas Prenn) und Marion Geyer (Regina Fritsch) gehen zusammen die Straße entlang.
"Der Quiz-Champion": Pinar Atalay sitzt im Studio an einem Pult, hinter ihr befindet sich das Publikum.
Wladimir Kaminer auf einer Aussichtsplattform des Kölner Doms mit Blick auf einen der Türme und die Stadt Köln im Hintergrund.
"Fischmehl - die dreckige Seite eines globalen Business": Drohnenaufnahme: Am Strand liegt ein Fabrikkomplex, die größte Fischmehlfabrik Gambias.
"Terra X: Azuchi - Die Burg des Samurai": Die Burg Himeji ragt in den blauen Himmel.
"Nix ist fix": Nebeneinander aufgereiht steht die Freundesclique vor einer hölzernen Wand im Chalet. Ines (Brigitte Hobmeier), Harry (Marcel Mohab), Sanne (Katrin Wichmann), Juliane (Julia Koschitz), Edwin (Felix Hellmann), Paula (Friederike Kempter) und Pascal (Maximilian Brückner) blicken mit entsetzten Gesichtern zur Seite. Pascal hält ein Gewehr in den Händen.
"Bares für Rares XXL": Leonie Bartsch, Linn Schütze, und Horst Lichter stehen hinter dem Expertisenpult und lächeln in die Kamera. Horst Lichter überreicht Linn Schütze die Händlerkarte. Im Hintergrund steht Publikum.
HaraldLesch und Jasmina Neudecker mit Sonnenfinsternisbrillen
"ZDF Comedy Sommer mit Till Reiners": Till Reiners steht mit einem Mikrofon in der Hand auf der Bühne und lächelt Richtung Publikum.
"Was die Welt am Laufen hält: Ernährung - Mit Mirko Drotschmann": Spielszene: Eine ärmliche Familie bereitet in ihrem Bauernhaus Essen zu – verschiedene Kohlsorten werden geschnitten, Korn wird gemahlen.
"Was die Welt am Laufen hält: Arbeit - Mit Mirko Drotschmann": Spielszene: Kinder und Frauen arbeiten in einer Spinnweberei. Ein Aufseher überwacht die Arbeiterinnen streng.
Clever Reisen
"Im Schatten der Krone - Skandale, Krisen, Jetset": Marius Borg Høiby sitzt bei einem öffentlichem Anlass am Banketttisch.
"Merz gegen Merz: Entscheidungen": Erik (Christoph Maria Herbst) und Anne (Annette Frier) sitzen gemeinsam am Esstisch ihres Sohnes. Während Erik eine Zeitschrift in den Händen hält, hat Anne ein kleines Kästchen in der Hand. Die beiden schauen neugierig zur Seite.
"München Mord – Die Stadt, die es nicht gibt": Ludwig Schaller (Alexander Held), Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Dr. Linda Hösl (Eva Karl Faltermeier) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) stehen im Büro beisammen. Ludwig begutachtet einen Kuchen in seiner Hand. Die anderen drei beobachten ihn dabei, wobei Linda ein Tablet mit weiteren Kuchen in der Hand hält.
"Eine Wingwoman verliebt sich nicht": Caro Sander (Chiara Schoras) und Marc Ahmadi (Tom Beck) stehen nebeneinander an einem Kiosk. Vor ihnen stehen Süßigkeiten in Glasbehältern und Pappbecher. Beide schauen lächelnd nach vorne.
"Pop Around@Bauhaus: Jeremias": Zwei Musiker der Band Jeremias während eines Auftritts auf einer Bühne. Eine Person sitzt auf einem Hocker und singt in ein Mikrofon. Eine weitere Person steht etwas weiter hinten und spielt auf einer E-Gitarre.
"Laufey: A Night at the Symphony": Die Musikerin Laufey während eines Auftritts auf einer Bühne. Sie hält eine Gitarre in der Hand und singt in ein Mikrofon. Hinter ihr die Musiker eines Orchesters und der Dirigent. Der Hintergrund zeigt eine lila-pinke Lichtstimmung
"Isle of Wight Festival 2026": Rick Astley steht auf einer Bühne und singt. Hinter ihm stehen zwei Background-Sängerinnen und ein -Sänger sowie ein Musiker an einem E-Piano.
"Coldplay: Live in São Paulo": Die vier Bandmitglieder stehen, bzw. sitzen auf unterschiedlichen Höhen an einer Hauswand. Alle sind in Schwarz gekleidet.
"Marteria – Zum Glück in die Zukunft 2026": Nahaufnahme einer Person mit kurzen dunklen Haaren und Bart, die direkt in die Kamera blickt. Die Person trägt eine grüne Jacke vor einer dunklen, unscharfen Stadtlandschaft im Abendlicht.
"Christina Aguilera, Stray Kids, Davido, Future, G-Dragon, A$AP Rocky & Friends: Le Gala des Pièces Jaunes 2026": Sängerin Christina Aguilera steht mittig auf einer Showtreppe. Das Scheinwerfer-Licht ist auf sie gerichtet. Um sie herum befinden sich zahlreiche weitere Personen, die tanzen oder singen. Der Hintergrund ist in einem orange-roten Farbton gehalten.
Die Karten für zwei Auftritte der südkoreanischen Boyband BTS im Wembley Stadium im Februar 2019 sind in 90 Minuten ausverkauft.
"Im Gefängnis: Das Prinzip Hoffnung": Eine Hand fasst an ein vergittertes Fenster. Hinter dem Fenster liegt ein großer Platz mit Rasen, der von einem hohen Zaun umfasst ist.
"München Beats": Keyvisual
Eine italienische Sommernacht mit Giovanni Zarrella": Leichte Untersicht: Giovanni Zarrella steht auf der Bühne und singt. Hinter ihm leuchten unzählige weiße Scheinwerfer.
"Terra X: Weltstädte - London": Leon Windscheid steht am Ufer der Themse, hinter ihm führt die Tower Bridge über den Fluss.

Wilsberg - Todsicherer Tipp

Georg Wilsberg (Leonard Lansink, l.) und Ekki Talkötter (Oliver Korittke, r.) stellen fest, dass die Zahlen auf dem Lotterieschein mit den aktuellen Gewinnzahlen übereinstimmen.

Quelle: ZDF/Thomas Kost

In "Wilsberg – Todsicherer Tipp“ (90. Folge der Reihe, im Streaming ab 25. Juli) stürzt der Fund eines Lottoscheins mit den richtigen Zahlen für den aktuellen, millionenschweren Jackpot den Münsteraner Privatdetektiv (Leonard Lansink) und einen Kumpel Ekki Talkötter (Oliver Korittke) in einen neuen, Mörderischen Fall.

Städte sind Orte in beständigem Wandel. Sie ziehen Kreative in ihren Bann, erfinden sich neu und stoßen manchmal sogar kulturelle Revolutionen anIn der fünfteiligen Dokureihe "Metropolen des Pop“ in 3sat erzählen fünf europäische Städte ihre Geschichte des Pop: Von Mode über Musik, Film, Design, Kabarett oder Kunst bis zur Kultur. Den Auftakt macht "Stockholm: Welthits und skandinavisches Design" (1. August). Es folgen "Wien: Die andere Art Pop zu machen" (8. August), "London: Britpop, Punk und schwarzer Humor" (15. August), "Mailand: Die Kunst der Leichtigkeit" (29. August) und "Prag: Märchen, Kafka und Hollywood" (5. September).

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