ZDF-Chronik August 2026
In "Wilsberg – Todsicherer Tipp“ (90. Folge der Reihe, im Streaming ab 25. Juli) stürzt der Fund eines Lottoscheins mit den richtigen Zahlen für den aktuellen, millionenschweren Jackpot den Münsteraner Privatdetektiv (Leonard Lansink) und einen Kumpel Ekki Talkötter (Oliver Korittke) in einen neuen, Mörderischen Fall.
Städte sind Orte in beständigem Wandel. Sie ziehen Kreative in ihren Bann, erfinden sich neu und stoßen manchmal sogar kulturelle Revolutionen an. In der fünfteiligen Dokureihe "Metropolen des Pop“ in 3sat erzählen fünf europäische Städte ihre Geschichte des Pop: Von Mode über Musik, Film, Design, Kabarett oder Kunst bis zur Kultur. Den Auftakt macht "Stockholm: Welthits und skandinavisches Design" (1. August). Es folgen "Wien: Die andere Art Pop zu machen" (8. August), "London: Britpop, Punk und schwarzer Humor" (15. August), "Mailand: Die Kunst der Leichtigkeit" (29. August) und "Prag: Märchen, Kafka und Hollywood" (5. September).
"Terra X: Das Drama der Superyacht Bayesian – Warum sinken Schiffe?“ rekonstruiert den Untergang des als "unsinkbar" bezeichneten 56-Meter-Schiffes vor Sizilien im Sommer 2024 und enthüllt neue, wissenschaftliche Erkenntnisse: Eine unvollständige Stabilitätsdokumentation, ein extrem hoher Mast, der die Yacht anfällig für Starkwind machte, und ein Wetterereignis, das zu den gefährlichsten seiner Art zählt. Die Dokumentation wirft die Frage auf, ob die Yachtindustrie im Zeitalter extremer Wetterlagen vor einem grundlegenden Sicherheitsproblem steht.
Debatten über Corona, Kriege oder verborgene Interessen spalten nicht nur in Talkshows; sie belasten Familien und Freundschaften. Was bleibt, wenn jeder seine eigene Wahrheit hat? "37° Zwischen uns die Wahrheit“ begleitet Menschen, die auf sehr unterschiedliche Weise um Orientierung ringen – und fragt, warum Vertrauen in Medien, Politik und Institutionen schwindet und weshalb manche Menschen in alternativen Deutungsmustern Halt finden.
In der Arthouse-Filmreihe "Auf den Inseln“ zeigt 3sat vier Filme aus irischer und britischer Produktion, die sich – mal realistisch, mal surreal überspitzt – den turbulenten Gefühlen widmen, die diejenigen auslösen, die uns am nächsten sind. "The Quit Girl“ (4. August), "Ray & Liz (6. August) sowie als Free-TV-Premieren das Biopic "Emily" (5. August) über das Leben der britischen Schriftstellerin Emily Brontë, sowie das Horrordrama "Starve Acre" (7. August).
"Acht“ ist der Titel des neuen, von ZDF und ORF produzierten Landkrimis. Nach dem Mord an einem Radiologen enthüllen die Ermittlungen von Marion Geyer (Regina Fritsch) und Patrick Brandl (Thomas Prenn) eine gestohlene Tatwaffe, extreme Netzwerke und mögliche Feinde hinter der scheinbar perfekten Familie.
In einer neuen Ausgabe von "Der Quiz-Champion“ (im Streaming bis 7. Februar 2027) mit Johannes B. Kerner treten die Kandidaten gegen die Experten Franziska van Almsick (Sport), Axel Milberg (Literatur und Sprache), Pinar Atalay (Zeitgeschehen), Wigald Boning (Erdkunde) und Michael "Bully" Herbig (Film und Fernsehen) an. Nur der Kandidat, der alle fünf Duelle gewinnt, kann Quiz-Champion werden und 100.000 € gewinnen.
Der Kölner Dom ist Deutschlands bekanntestes Wahrzeichen, UNESCO-Weltkulturerbe und für viele das Herz von Köln. In "Kaminer Inside: Kölner Dom - Das Herz einer Stadt" (im Streaming ab 18. Juli) bietet Wladimir Kaminer einen besonderen Einblick in eines der berühmtesten Bauwerke der Welt und zeigt den Kölner Dom als generationsübergreifendes Gemeinschaftsprojekt.
Für die Produktion von Fischmehl werden jährlich Millionen Tonnen Wildfisch verarbeitet, um Aquakulturen mit Futter zu versorgen. Dies führt in Westafrika zu Überfischung, steigenden Preisen und Ernährungsproblemen für die Bevölkerung sowie zu erheblichen Umweltschäden. Die Dokumentation "Fischmehl – ein schmutziges Business“ (im Streaming ab 7. August) verfolgt die Lieferkette des Fischmehls und hinterfragt die Nachhaltigkeit von Zuchtfisch.
Die Burg Azuchi, einst Japans prächtigstes Schloss und Symbol des Kriegsherrn Oda Nobunaga, wurde wenige Jahre nach ihrer Fertigstellung zerstört. Bis heute ist ihr tatsächliches Aussehen ein Rätsel. Die "Terra X"-Dokumentation "Azuchi - Die Burg des Samurai“ (im Streaming ab 5. August) begleitet Forschende bei der Rekonstruktion der legendären Burg und bietet zugleich einen faszinierenden Einblick in das Japan der Samurai-Zeit im 16. Jahrhundert.
"Nix ist fix“ ist der Titel des neuen Fernsehfilm der Woche (im Streaming ab 1. August): Eine Freundesgruppe will das Wochenende in Julianes (Julia Koschitz) Chalet in den Bergen verbringen. Nach anstrengendem Aufstieg oben angekommen, wartet eine Überraschung: Drei Fremde haben sich im Chalet eingenistet und weigern sich, das Haus zu verlassen. Die Konfrontation mit dem Trio stellt die Gruppe auf eine harte Probe und bald fragen sich alle, wer nun Freund und wer Feind ist?
In einer neuen Ausgabe von „Bares für Rares XXL“ (im Streaming bis 12. Februar 2027) auf Schloss Ehreshoven stehen unter dem Motto „Bunt wie das Leben“ die Farben der angebotenen Raritäten und die Geschichte dahinter im Fokus. Unter anderen möchten Leonie Bartsch und Linn Schütze, Herausgeber des True-Crime-Podcasts "Mord auf Ex", mehr über eine Kamee aus Familienbesitz erfahren.
Am 12. August 2026 wird der Himmel über Mallorca zum Schauplatz eines seltenen Naturschauspiels: eine totale Sonnenfinsternis bei Sonnenuntergang. Harald Lesch und Co-Moderatorin Jasmina Neudecker begleiten das Ereignis live – mit prominenten Gästen, Fragen zur Himmelsmechanik und Bildern von Land und Meer. Ab 20 Uhr zu sehen im ZDF-Streaming, bei guten Witterungsverhältnissen von 20.25 Uhr bis 20.35 Uhr im ZDF, ab 20.15 Uhr in 3sat und auf 3sat.de sowie auf YouTube.
In sechs neuen Folgen "ZDF Comedy Sommer mit Till Reiners“ präsentiert der Comedian und Moderator wieder Stars und Newcomer der deutschen Stand-up-Szene.
Nach dem "Terra X“-Dreiteiler "Was die Welt am Laufen hält“ aus dem Jahr 2024, in dem es um die Themen Energie, Kommunikation und Mobilität ging, zeigt Mirko Drotschmann in den neuen Folgen "Ernährung“ und "Arbeit“ (im Streaming ab 12. August), wie sich unsere Ernährungsweise und unsere Berufswelt im Laufe der Jahrhunderte verändert haben.
Ob Surfen oder Städtetrip: Urlaub muss kein Vermögen kosten. Und auch der Trip in die Ferne ist möglich – dank innovativer Ideen. Der "plan b"-Zweiteiler "Clever Reisen“ (im Streaming ab 16. August) zeigt in "Trips vor der Haustür" und in "Die Welt für wenig Geld", wie Reisen möglich ist, ohne weite Strecken zurücklegen oder viel Geld ausgeben zu müssen.
Zwei "ZDFzeit“-Dokus blicken auf junge Royals zwischen Krise, Privilegien und der Suche nach der eigenen Rolle. Am 18. August blickt "Kommt Prinz Harry zurück?“ auf den abtrünnigen Prinzen Harry, der nunmehr wieder Annäherung an seine royale Familie sucht. Eine Woche später blickt "Im Schatten der Krone – Skandale, Krisen, Jetset“ auf Eugenie und Beatrice von York, Charlotte Casiraghi, Madeleine von Schweden und Marius, den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit.
In "Merz gegen Merz – Entscheidungen“ (im Streaming ab 21. Mai) lösen die Verlobungspläne von Annes Mutter mit einer Frau ein Chaos aus: Noch-Ehemann Ludwig haut ab, und Anne (Annette Frier) und Erik (Christoph Maria Herbst) geraten in alte Muster. Als klar wird, dass Ludwig sich einsam fühlt und seine letzte Reise antreten will, begibt sich die ganze Familie Merz auf einen Roadtrip.
Das ZDF-"Herzkino“ startet im Spätsommer mit vier neuen Filmen, die ab sofort schon im Streamingportal abrufbar sind: "Eine Wingwoman verliebt sich nicht“ (Sendung 30. August), "Rosamunde Pilcher: Die Glücksbringerin“ (Sendung 6. September), "Bloß nicht Liebe“ (Sendung 13. September) und "Inga Lindström: Rezept für die Liebe“ (21. September).
Am ersten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga überträgt „ZDF sportstudio live“ aus Berlin die Partie 1. FC Union Berlin – FC Bayern München. Im Anschluss sind das DFB-Pokalspiel (1. Runde) zwischen Hansa Rostock und dem VfB Stuttgart live aus Rostock zu sowie Zusammenfassungen weiterer Spiele zu sehen.
"Die Stadt die es nicht gibt“ ist der Titel des neuen Falls der Reihe "München Mord“. Die junge Nora wird nach einer 80er-Jahre-Party ermordet aufgefunden. Während die neue Kriminaloberrätin Dr. Linda Hösl (Eva Karl Faltermeier) den Fähigkeiten von Flierl (Bernadette Heerwagen), Neuhauser (Marcus Mittermaier) und Schaller (Alexander Held +) misstraut, verfolgen die Ermittler zahlreiche Verdächtige und Spuren aus Noras Umfeld. Die Lösung des Falls führt schließlich zu einem Geheimnis aus den 80ern rund um Freddie Mercury – und überzeugt am Ende sogar die skeptische Hösl von dem unkonventionellen Ermittlertrio.
Der diesjährige 3sat-Thementag "Pop around the Clock – Summer Edition” startet mit zwei neuen Folgen der Reihe “The true Story of“ über Bad Bunny und Robbie Williams. Anschließend sind die neuen Konzerte aus dem Bauhaus in Dessau: "Pop Around@Bauhaus" mit Alli Neumann, Florian Künstler, Jeremias und Tiavo zu sehen. Danach stehen bis zum nächsten Morgen Konzerte auf dem Programm, darunter als Erstausstrahlung "Laufey: A Night at Symphony“, "Isle of Wight Festival 2026“, "Coldplay: Live in São Paulo", "Marteria-Zum Glück in die Zukunft“, "Christina Aguilera, Stray Kids, Davido, Future und G-Dragon, A$AP Rocky & Friends: Le Gala des Pièces Jaunes“ sowie die "BTS World Tour: Love Yourself – Speak Yourself".
"37° Im Gefängnis: Das Prinzip Hoffnung“ zeigt den Alltag im Strafvollzug und in der Sicherungsverwahrung und begleitet drei Häftlinge, die sich mit Fragen zu Schuld, Verantwortung und verlorener Lebenszeit auseinandersetzen.
Die vierteilige Miniserie "München Beats“ (im Streaming ab 7. August) spielt im München der 90er-Jahre. Linda (Jule Hermann) möchte DJ werden und taucht in die aufkommende Techno-Szene ein. Gleichzeitig droht die Schließung der Kartoffelfabrik ihrer Eltern – eine Gefahr für die Existenz vieler Bauern. Während Unternehmer Theo Meinhardt (Tobias Moretti) das Gelände als Stadtquartier neu entwickeln will, kämpft dessen Sohn Marius (Klaus Steinbacher) mit Unterstützung seiner Mutter Alicia (Sophie von Kessel) für dessen Umwandlung in einen Kultur- und Rave-Treffpunkt. Linda und Marius werden Verbündete, verlieben sich ineinander und bringen damit Spannungen und ein lange verborgenes Geheimnis ans Licht.
Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums von "Die Giovanni Zarrella Show", die im September 2021 Premiere hatte, sendet das ZDF „Die große Sommerparty“ als Open-Air-Event vom Gelände des ZDF-Fernsehgartens. Auf der Bühne stehen Kerstin Ott, Vanessa Mai, Andreas Gabalier und viele andere nationale und internationale Schlager- und Popstars. Unter dem Titel "Eine italienische Sommernacht mit Giovanni Zarrella“ rundet i Anschluss der 90 minütige Konzertmitschnitt des Friedenstein Open-Air von Schloss Friedenstein in Gotha den musikalischen Samstagabend im ZDF ab.
In drei neuen Folgen der „Terra X“-Reihe "Weltstädte“ ergründet "Terra X"-Moderator und Psychologe Leon Windscheid die Seele und die außergewöhnliche Anziehungskraft der Metropolen „London“ (30. August), Tokio (6. September) und Rom (13. September). Die erste Staffel (New York, Istanbul und Paris) lief im September 2024 im ZDF.
< ZDF-Chronik Juli 2026
> ZDF-Chronik September 2026