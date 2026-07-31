ZDF-Chronik August 2026

"Die Stadt die es nicht gibt“ ist der Titel des neuen Falls der Reihe "München Mord“. Die junge Nora wird nach einer 80er-Jahre-Party ermordet aufgefunden. Während die neue Kriminaloberrätin Dr. Linda Hösl (Eva Karl Faltermeier) den Fähigkeiten von Flierl (Bernadette Heerwagen), Neuhauser (Marcus Mittermaier) und Schaller (Alexander Held +) misstraut, verfolgen die Ermittler zahlreiche Verdächtige und Spuren aus Noras Umfeld. Die Lösung des Falls führt schließlich zu einem Geheimnis aus den 80ern rund um Freddie Mercury – und überzeugt am Ende sogar die skeptische Hösl von dem unkonventionellen Ermittlertrio.



Der diesjährige 3sat-Thementag "Pop around the Clock – Summer Edition” startet mit zwei neuen Folgen der Reihe “The true Story of“ über Bad Bunny und Robbie Williams. Anschließend sind die neuen Konzerte aus dem Bauhaus in Dessau: "Pop Around@Bauhaus" mit Alli Neumann, Florian Künstler, Jeremias und Tiavo zu sehen. Danach stehen bis zum nächsten Morgen Konzerte auf dem Programm, darunter als Erstausstrahlung "Laufey: A Night at Symphony“, "Isle of Wight Festival 2026“, "Coldplay: Live in São Paulo", "Marteria-Zum Glück in die Zukunft“, "Christina Aguilera, Stray Kids, Davido, Future und G-Dragon, A$AP Rocky & Friends: Le Gala des Pièces Jaunes“ sowie die "BTS World Tour: Love Yourself – Speak Yourself".