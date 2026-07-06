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ZDF-Chronik: ZDF-Chronik Juli 2026

ZDF-Chronik Juli 2026

Porträt Ursula Weyrich
Länderspiegel - Fünf Jahre Ahrtalflut
Maral Bazargani, neue Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins, lehnt im Studio vor einer großen, warm beleuchteten Hintergrundwand mit der Aufschrift „moma“ an einem Tisch. Sie trägt einen hellen Blazer über einem weißen Oberteil und blickt mit einem leichten Lächeln in die Kamera
Marvin Fischer, neuer Moderator der ZDF-Sendung "hallo deutschland"
"Aktenzeichen XY... Vermisst": Nachgestellte Szene. Zwei erwachsene Männer befinden sich im Freien vor einer dicht bewachsenen, grünen Hecke. Eine Person steht links und berührt mit einer Hand die Schulter der anderen Person, die an einem kleinen Tisch sitzt. Auf dem Tisch liegt eine rote Tischdecke. Darauf stehen eine Glasvase mit gelb‑roten Tulpen, kleinere Gegenstände und eine dekorative Figur. Die Szene wirkt ruhig und spielt bei Tageslicht in einem Garten oder Hof.
"Störche – vom Glücksbringer zum Störenfried?": Ein Auto steht am Rand einer Wiese, davor befindet sich ein Storch. Der Storch kratzt mit dem Schnabel an seinem Spiegelbild auf der Seitentür. Im Hintergrund stehen drei Gebäude.
"The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt": Loretta (Sandra Bullock) und Alan (Channing Tatum) stehen gemeinsam im Dschungel vor einem Wasserfall und betasten eine mit Farnen bewachsene Felswand. Loretta trägt einen glitzernden Overall, Alan einen Rucksack. Beide schauen nach oben.
"Song Trip: Rea Garvey x Sápmi": Peter Maffay, Yvonne Catterfeld, Nico Santos und Rea Garvey stehen nebeneinander vor einer offenen, sandfarbenen Hügellandschaft. Die Umgebung besteht aus erodierten Hügeln ohne Vegetation. Das Licht der tiefstehenden Sonne taucht die Szene in warme, goldene Töne und erzeugt eine ruhige, atmosphärische Stimmung.
"heute-show extra - Das Quiz": Lutz van der Horst lehnt lässig am Fragepult und lächelt in die Kamera.
Jan Böhmermann
"planet e.: Wenn Vögel die Stadt erobern": Montage: Auf einem dunklen Vordergrund liegt einen Kreis, durch den eine Möwe im Hintergrund sichtbar ist.
"Am Puls mit Dunja Hayali - Unsere Bahn: geliebt, verflucht - gefährlich?": Dunja Hayali steht in einer Bahnhofshalle auf einem leeren Gleis vor einem ICE und schaut in die Kamera.
Die Anstalt

Neue ZDF-Verwaltungsdirektorin

Ursula Weyrich übernimmt ab 1. Juli das Amt der Verwaltungsdirektorin und Stellvertretenden Intendantin des ZDF

Quelle: ZDF/Andreas Reeg

Ursula Weyrich (58) tritt ihr Amt als neue Verwaltungsdirektorin und stellvertretende Intendantin des ZDF an. Sie folgt auf Karin Brieden (67), die das Amt seit 2014 innehatte und nun in den Ruhestand tritt. Die Juristin UrsulaWeyrich bringt langjährige Erfahrung aus Wissenschaft und Forschung mit, unter anderem aus leitenden Funktionen im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Seit 2020 war sie kaufmännische Vorständin des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ).

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