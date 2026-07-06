ZDF-Chronik Juli 2026
Ursula Weyrich (58) tritt ihr Amt als neue Verwaltungsdirektorin und stellvertretende Intendantin des ZDF an. Sie folgt auf Karin Brieden (67), die das Amt seit 2014 innehatte und nun in den Ruhestand tritt. Die Juristin UrsulaWeyrich bringt langjährige Erfahrung aus Wissenschaft und Forschung mit, unter anderem aus leitenden Funktionen im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Seit 2020 war sie kaufmännische Vorständin des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ).
Fünf Jahre nach der Flut im Ahrtal zeigt der "Länderspiegel" in einer Sondersendung mit Yve Fehring, wie sichtbar die Folgen der Katastrophe bis heute sind und fragt, wie es inzwischen um den Hochwasserschutz steht. Gleichzeitig blickt sie nach vorn und zeigt, wie der Tourismus wieder anläuft und wie die Region sich neu erfindet.
Mit dem Thementag "Happy Birthday, USA" feiert 3sat den 250. Jahrestag der Vereinigten Staaten und zeichnet ein vielschichtiges Porträt des Landes – mit atemberaubender Natur, literarischem Abenteuer à la Huckleberry Finn und hochkarätig besetztem amerikanischen Kino.
Maral Bazargani (36) gibt ihren Einstand als Moderatorin der Frühschiene des "ZDF-Morgenmagazins“(5.30 bis 7.00 Uhr). Die ehemalige 400-Meter-Läuferin moderiert seit 2023 die ZDF-Kindernachrichten "logo!" und seit 2025 zudem die Leichtathletik-Übertragungen im ZDF.
Marvin Fischer (39) präsentiert erstmals das News- und Boulevardmagazin "hallo deutschland“ im ZDF. Er ist der ist der elfte Moderator in den bald 30 Sendejahren des werktäglichen Magazins und präsentiert die Sendung künftig im Wechsel mit Sandra Maria Gronewald. Marvin Fischer hat von 2020 bis 2026 "Maintower", das TV-Boulevardmagazin des Hessischen Rundfunks moderiert.
In einer neuen Ausgabe von "Aktenzeichen XY … Vermisst“ stellt Rudi Cerne wieder vier Fälle von Personen vor, die schon seit mehreren Jahren spurlos verschwunden sind.
Der vor 40 Jahren in Deutschland fast ausgestorbene Storch breitet sich stark aus. Er profitiert von mildem Klima und besserem Nahrungsangebot. Zunehmend kommt es zu Konflikten mit Menschen, etwa durch Schäden an Autos, Gebäuden und Stromanlagen., wie die Dokumentation "Störche – vom Glücksbringer zum Störenfried?“ (im Streaming ab 10. Juli) zeigt.
Das ZDF-Politikmagazin "Berlin direkt" führt seine traditionelle Reihe der Sommerinterviews fort. Diana Zimmermann trifft am 12. Juli den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Zudem spricht sie mit Bundeskanzler Friedrich Merz (19. Juli), der SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas (2. August), sowie …, dem/der Vorsitzende(n) Die Linke (9. August). Wulf Schmiese interviewt den CSU-Vorsitzenden Markus Söder (26. Juli), den Bündnis 90/Die Grünen-Vorsitzenden Felix Banaszak (16. August) und AfD-Bundessprecherin Alice Weidel (23. August).
Das ZDF zeigt die US-amerikanische Actionkomödie "The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt“ aus dem Jahr 2022. Die Hauptrollen spielen Sandra Bullock, Channing Tatum und Daniel Radcliffe, in einer Nebenrolle ist Brad Pitt zu sehen.
Auch in der zweiten Staffel von "Song Trip" (im Streaming ab 29. Juni) begeben sich in Deutschland lebende Pop- und Rockstars auf Reisen in fremde Länder und verwandeln zusammen mit Künstlerinnen und Künstlern der jeweiligen Region einen ihrer Hits in eine noch nie gehörte Version. Dabei sind Nico Santos, Rea Garvey, Yvonne Catterfeld und Peter Maffay.
Im Sommer zeigt das ZDF mehrere „heute show extra“- und „heute-show spezial“-Ausgaben. Den Auftakt macht „heute show extra – Die unglaubliche Geschichte von Giovanni Infantino“ (17. Juli). In „heute show extra – Next stop Köster“ trifft Fabian Köster auf Bundesaußenminister Johann Wadephul (24. Juli). In drei „heute-show spezial-Ausgaben geht es um die Themen Plastikmüll (14. August), Glücksspiel (21. August) und um die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt (28. August). Zudem gibt es vier Ausgaben von „heute show extra – Das Quiz“ (17./ 24. Juli und 31. Juli/ 7. August), in denen Politiikerinnen und Politiker kuriose Quizfragen beantworten müssen.
In acht neuen Folgen lädt Jan Böhmermann wieder in seiner Show "Böhmi brutzelt" in ZDFneo (im Streaming ab 11. Juli) zum Kochen und Plaudern ein. Gäste der einzelnen Folgen sind Tim Mälzer, Frau Gretel, Laura Larsson, Caro Worbs, Filiz Tasdan, Bruce Darnell, Maite Kelly sowie Celo & Abdi.
Konflikte zwischen Menschen und Stadtvögeln wie Möwen und Tauben nehmen zu und sind meist menschengemacht – durch Nahrungsangebote, Verhalten und Lebensraum. „planet e.: Wenn Vögel die Stadt erobern“ zeigt Ursachen, Vorurteile und mögliche Lösungen auf.
Die Doku „Am Puls mit Dunja Hayali Unsere Bahn: geliebt, verflucht, gefährlich?“ thematisiert die Probleme mit der Bahn und zeigt, wie zum Beispiel Verspätungen durch veraltete Technik, Sicherheitsmängel und politisches Versagen entstehen – während andere Länder mit klaren Plänen erfolgreicher modernisieren.
Im Februar 2014 ging die Satire-Sendung "Die Anstalt" erstmals auf Sendung. Nun zeigt das ZDF die 100. Folge mit Maike Kühl, Max Uthoff und Claus von Wagner.
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