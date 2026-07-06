ZDF-Chronik Juli 2026

Fünf Jahre nach der Flut im Ahrtal zeigt der "Länderspiegel" in einer Sondersendung mit Yve Fehring, wie sichtbar die Folgen der Katastrophe bis heute sind und fragt, wie es inzwischen um den Hochwasserschutz steht. Gleichzeitig blickt sie nach vorn und zeigt, wie der Tourismus wieder anläuft und wie die Region sich neu erfindet.



Mit dem Thementag "Happy Birthday, USA" feiert 3sat den 250. Jahrestag der Vereinigten Staaten und zeichnet ein vielschichtiges Porträt des Landes – mit atemberaubender Natur, literarischem Abenteuer à la Huckleberry Finn und hochkarätig besetztem amerikanischen Kino.