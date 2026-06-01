ZDF-Chronik Juni 2026

Die Doku „Amerika – Traum und Wirklichkeit“ (im Streaming ab 30. Mai) hinterfragt“ zum 250. Jubiläum der USA in der Folge „Freiheit“ das Freiheitsversprechen des „American Dream“ anhand sehr unterschiedlicher Biografien und zeigt, dass Freiheit und Gleichheit von Anfang an umkämpft waren und es bis heute sind. Die zweite Folge „Spaltung“ (10. Juni) zeigt, wie aus dem Versprechen der Unabhängigkeit ein Land wurde, das so tief gespalten ist wie selten zuvor. Die dritte Folge „Macht“ fragt, ob die USA ihrer globalen Macht zwischen Idealen, Interessen und wachsender innerer wie äußerer Kritik noch gerecht werden.