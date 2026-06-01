ZDF-Chronik Juni 2026
Anna-Maria Schuck übernimmt die Leitung der Hauptabteilung Kommunikation und damit die Funktion der Unternehmenssprecherin des ZDF. Sie folgt auf Alexander Stock, der die Hauptabteilung fast 24 Jahre lang leitete und nun in den Ruhestand eintritt. Anna-Maria Schuck, geboren 1989, war seit März 2025 Leiterin des Landesstudios Baden-Württemberg in Stuttgart. Zuvor war die studierte Journalistin und Politikwissenschaftlerin Programmreferentin bei den Intendanten Norbert Himmler und Thomas Bellut. Ihre journalistischen Stationen umfassen unter anderem die Tätigkeit als Chefin vom Dienst und Reporterin im "heute journal", sowie Redakteurstätigkeiten bei der CBC in Toronto und bei NBC News in San Diego.
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