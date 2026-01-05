ZDF-Chronik Mai 2026

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt. Was bedeutet das für unsere Jobs und unser Zusammenleben? ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann zeigt in seiner Doku „Am Puls mit Florian Neuhann – Frisst die KI unsere Jobs?“, unter welchem Druck vor allem ausgebildete Fachkräfte durch KI stehen. Im Silicon Valley trifft er Vordenker der technischen Revolution und fragt sich: Ist mein eigener Job durch KI ersetzbar? Am 5. Mai spricht Christian Sievers in der Livesendung „Am Puls – Deutschland diskutiert. KI – Kollege oder Konkurrent“ mit Menschen, für die KI Gefahr, Chance oder schon längst gelebter Alltag ist. Rund um diese beiden Sendungen setzt sich das ZDF in dem umfangreichen Programmangebot "KI trifft Arbeitswelt" in Web, App und TV mit Chancen und Risiken der KI in der Arbeitswelt auseinander