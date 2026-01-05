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ZDF-Chronik: ZDF-Chronik Mai 2026

Interview

ZDF-Chronik Mai 2026

"Am Puls mit Florian Neuhann": Montage: Florian Neuhann steht in einem Flur vor einem graphisch gestalteten Element, einem durchsichtigen Kreis. Hinter ihm im Flur befinden sich drei weitere Personen.
Am Puls - Deutschland diskutiert": Christian Sievers steht vor einer orangefarbenen Wand auf der Icons von stilisierten Menschen abgebildet sind, die sich unterhalten und schaut in die Kamera.
"Ostfriesensturm": Am Ufer eines Sees sieht Frank Weller (Tom Radisch) zu Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote), die neben ihm steht und nachdenklich schaut. Im Hintergrund stehen Rupert (Barnaby Metschurat) und Kollegin Jessi Jaminski (Sofie Eifertinger) beim Steg und schauen abwartend in Ann Kathrins Richtung.
Bildbeschreibung: "Monument": : Junger Mann blickt mit Kamera in Spiegel.
"Mephisto": Eine Frau steht auf einem metallenen Podest und ist stark von hinten beleuchtet, sodass Lichtstrahlen nach vorn ausfächern. Sie trägt ein asymmetrisches, mehrlagiges Kleid und Stiefel. Rechts ragt die Hand einer weiteren Person ins Bild.
"Fräulein Else": Eine Frau liegt ausgestreckt auf dem Rücken auf einem hochglänzenden, schwarzen Bühnenboden. Direkt über ihrem Oberkörper hängt ein großer Kristalllüster mit vielen brennenden Kerzen, deren Licht sich auf der Bodenfläche spiegelt. Im Hintergrund hängt ein Bühnenvorhang in warmen Braun‑ und Goldtönen.
"Terra X: Faszination Wasser: Palau - Inselwelten des Pazifiks": Uli Kunz sitzt in einem gelben Kajak auf dem Wasser.
"Terra X: Faszination Wasser: Unser Mittelmeer - Was lebt unter der Oberfläche?": Collage: Uli Kunz steht im Vordergrund. Neben ihm sind ein Hai und eine Robbe auf blauem Untergrund abgebildet. Im Hintergrund ist eine Insel.
"Das Lehrerzimmer": Die junge Sport- und Mathematiklehrerin Carla Nowak (Leonie Benesch) steht mit ausgebreiteten Armen und dem Rücken zur Tafel in einem Klassenraum und blickt in die Kamera

Am Puls mit Florian Neuhann - Frisst die KI unsere Jobs?

ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann zeigt, wo die Künstliche Intelligenz bereits menschliche Jobs ersetzt.

Quelle: ZDF/Maximilian König

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt.  Was bedeutet das für unsere Jobs und unser Zusammenleben? ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann zeigt in seiner Doku „Am Puls mit Florian Neuhann – Frisst die KI unsere Jobs?“, unter welchem Druck vor allem ausgebildete Fachkräfte durch KI stehen. Im Silicon Valley trifft er Vordenker der technischen Revolution und fragt sich: Ist mein eigener Job durch KI ersetzbar? Am 5. Mai spricht Christian Sievers in der Livesendung „Am Puls – Deutschland diskutiert. KI – Kollege oder Konkurrent“ mit Menschen, für die KI Gefahr, Chance oder schon längst gelebter Alltag ist. Rund um diese beiden Sendungen setzt sich das ZDF in dem umfangreichen Programmangebot "KI trifft Arbeitswelt" in Web, App und TV mit Chancen und Risiken der KI in der Arbeitswelt auseinander

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